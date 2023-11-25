Ким Чен Ын изучил военные базы США на фотоснимках со спутника Спутник КНДР заснял авианосец США в Пусане и военные базы на Гавайях

Фото: AP/TASS

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в космический центр изучил сделанные разведывательным спутником снимки, на которых запечатлен американский атомный авианосец «Карл Винсон» в южнокорейском Пусане и военные базы США на Гавайях, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его данным, фотоснимки военных объектов на территории Южной Кореи были сделаны 25 ноября в период с 09:59 по 10:02 по местному времени (03:59–04:02 мск), а базы США на Гавайях — 24 ноября.

Был обнаружен и атомный авианосец «Карл Винсон» ВМС США в военном порту, располагающемся в квартале Рёнхо в Пусане. <...> Спутник также пролетел над Гавайскими островами, где заснял военно-морскую базу в Перл-Харборе и военно-воздушную базу Хикам, — говорится в сообщении.

21 ноября ЦТАК сообщило об успешном запуске спутника «Маллигён-1». Ракета-носитель со спутником стартовала с космодрома Сохэ в 22:42 (16:42 мск). Запуск аппарата позволит повысить боеготовность северокорейской армии, отметили в Пхеньяне.

Ким Чен Ын на встрече с учеными, инженерами и сотрудниками Государственного главного управления по аэрокосмической технике 24 ноября заявил, что запуск спутника стал началом «новой эпохи космической мощи» КНДР. По его словам, событие является доказательством «быстрого развития революционной истории» страны.

Правительство Южной Кореи частично приостановило действие военного соглашения с КНДР в ответ на запуск этого аппарата. Из-за приостановки соглашения, подписанного в 2018 году, Сеул усилит разведывательную деятельность на границах с Северной Кореей. Также Южная Корея планирует возобновить воздушное наблюдение для обнаружения признаков провокации со стороны КНДР.