СМИ узнало, чем занимается Ким Чен Ын после сообщений об ухудшении здоровья

https://static.news.ru/photo/e7edd7fa-84c8-11ea-a44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool /Global Look Press

Официальный новостной канал КНДР со ссылкой на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына рассказал, чем он занимается после появившихся сообщений об ухудшении здоровья.

Маршал Ким Чен Ын находится в глубокой медитации, — говорится в сообщении издания в Twitter.

Marshal Kim Jong-Un said to be in deep meditation. — DPRK News Service (@DPRK_News) April 22, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что разведка США получила данные об ухудшении состояния северокорейского лидера Ким Чен Ына. По некоторым данным, глава КНДР плохо перенёс операцию. Слухи усилились после того, как Ким Чен Ын пропустил день рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля. До этого лидер КНДР был на заседании правительства.

Южнокорейское издание Daily NK сообщило, что накануне, 12 апреля, Ким Чен Ыну провели процедуры по части работы сердечно-сосудистой системы. Их стали делать после того, как у политика начались проблемы со здоровьем из-за «чрезмерного курения, ожирения и переутомления».

Сейчас Ким Чен Ын якобы восстанавливает здоровье на вилле в Мёхянсан. Он проходит курс лечения, за ним наблюдают медики. Большая часть врачей после того, как здоровье северокорейского лидера начало улучшаться, 19 апреля были отпущены домой.