Шри-Ланка обратилась к России по поводу компенсаций из-за СВО Baza: Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших на СВО граждан

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших и пострадавших в ходе СВО соотечественников, для этого министр иностранных дел страны Тарака Баласурия встретилась с замминистра МИД РФ Андреем Руденко и замминистра обороны РФ Александром Фоминым. По информации канала, был поднят вопрос «выплат семьям 17 погибших и раненых, а также досрочного расторжения контрактов со шри-ланкийцами и выплат вознаграждений».

Baza уточняет, что МИД России не приводит никаких подробностей переговоров в своем релизе. Как отметил канал, в сообщении ведомства сказано, что на встрече обсуждались «актуальные вопросы российско-ланкийской повестки».

Ранее портал Yahoo со ссылкой на представителя Минобороны островного государства Аллена Хита информировал, что минимум 22 гражданина Шри-Ланки, которые якобы вступили в Вооруженные силы РФ для участия в СВО, дезертировали из войск и сбежали на родину. Одним из бежавших оказался 37-летний водитель Анил Мадусанка. По словам мужчины, его «обманули» с работой в России. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Ранее полковник ВС РФ Герой России Аркадий Корольков рассказал, что в ВС РФ хорошо развита система подготовки бойцов, так как все понимают, что от их учебы может зависеть жизнь. В стране также активно готовят офицеров. Полковник добавил, что каждый член экипажа при необходимости может заменить товарища в оперативном формате.