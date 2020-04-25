Северокорейский посол рассказал о ситуации с коронавирусом в стране

https://static.news.ru/photo/2cd111cc-87b0-11ea-976a-fa163e074e61_660.jpg Син Хон Чхоль Фото: Предоставлено посольством КНДР

КНДР в плановом порядке справляется с пандемией коронавируса. Об этом после встречи с послом Северной Кореи в РФ Сином Хон Чхолем заявил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.

Мы обсуждали этот вопрос. Насколько я знаю, у них нет проблем с этим. Они приняли меры. Работают очень активно в этом направлении, поэтому нету какого-то угрожающего состояния. В плановом порядке они с этим справляются, — рассказал РИА Новости парламентарий.

Власти КНДР отрицают наличие в стране заражённых коронавирусом. В Пхеньяне такой успех объясняют «превосходной» социалистической системой общественного здравоохранения.

Глава антиэпидемиологического отдела северокорейского Центрального штаба по экстренной борьбе с инфекционными заболеваниями Пак Мен Су заявил, что в стране не было выявлено подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Это высказывание поставил под сомнение командующий войсками Соединённых Штатов в Южной Корее генерал Роберт Абрамс. Он пояснил, что разведданные говорят о другой ситуации с коронавирусом в КНДР, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 (+2971 за последние сутки) заболевших, 3175 выздоровели, 404 умерли.