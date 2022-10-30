Россиянка рассказала, как чудом выжила в давке в Сеуле

Фото: youtube

Не менее 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина

Жительница Сеула Яна рассказала «Газете.Ru» о том, как началась давка в квартале Итхэвон, где во время празднования Хеллоуина погибли более 150 человек. По ее словам, перед началом трагедии, несколько человек упали перед толпой, после чего люди начали падать один за другим.

Я была там, попала в давку, но успела уйти до того, как люди начали погибать. Тогда еще никто не падал, и мы чудом выбрались оттуда. Вышла я как раз с этого склона на проезжую часть. Видимо, в какой-то момент человек упал, и все начали падать, поэтому такое и получилось. Нас, конечно, тоже знатно потрепало. Нам с подругой вырвали клок волос, потому что люди падали и пытались ухватиться за что-то, кореянка около меня кричала, что ей больно, так как наступили на нее, но никто не мог ничего сделать, мы не могли даже пошевелиться. Из-за такого количества людей не хватало воздуха, я еле-еле дышала, — рассказала она.

ЧП произошло в Сеуле в районе Итхэвон, известном как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин. По последним данным, жертвами трагедии стали как минимум 151 человек, еще более 80 получили травмы. К утру 30 октября власти получили уже 3757 заявлений о пропаже граждан.

Представитель посольства РФ в Южной Корее сообщил, что число погибших граждан России в результате давки в центре Сеула увеличилось до четырех.