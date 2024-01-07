Россиянин погиб в Шри-Ланке после столкновения автобуса и грузовика Посольство РФ в Шри-Ланке сообщило о гибели туриста из России в ДТП

Посольство России в Шри-Ланке сообщило о гибели российского туриста в результате ДТП, дипмиссия оказывает помощь родственникам погибшего, сообщил заведующий консульским отделом Герман Федоров. Авария произошла вечером 5 января в результате столкновения туристического автобуса и грузовика. Находившиеся в пассажирском транспорте россияне также пострадали.

Российское посольство оказывает помощь родственникам погибшего, в том числе в оформлении необходимых документов для доставки тела россиянина на родину, — приводит агентство слова дипломата.

Федоров добавил, что остальные пострадавшие граждане РФ после оказания им первой помощи были отпущены из больницы. Местная полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

По данным Telegram-канала Mash, ДТП произошло по вине водителя. Предположительно, все экскурсии начинались рано утром и шофер к вечеру заснул за рулем. В результате автобус на полной скорости влетел в фуру. Канал пишет, что россиянин, который погиб, путешествовал с супругой.

Пострадавшим пришлось выбираться из окон самостоятельно. С их слов, медики и спасатели, которые приехали на место аварии, не проводили первичный осмотр и не предложили никакой помощи. Некоторые добирались до больницы самостоятельно.

Перед Новым годом ассажирский автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Сообщалось, что предварительно, обошлось без пострадавших. Судя по кадрам с места ЧП, транспортное средство получило незначительные повреждения.