Катер насмерть задавил россиянина в Таиланде

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В тайском городе Паттайя россиянин погиб из-за того, что в море в него врезался катер, сообщает газета Bangkok Post. Вместе с ним была его девушка — гражданка Таиланда, она также скончалась, ее тоже нашли со следами порезов от пропеллера. Судно оказалось в запретной зоне для скоростных катеров.

Энрике Рахман и его 20-летняя тайская подруга в понедельник купались у пляжа, их обоих сбил катер, — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали водителя катера, ему предъявили обвинения в нарушении правил управления транспортным судном. Позднее консульская служба РФ в Таиланде сообщила ТАСС, что информация о гибели гражданина РФ не поступала.

Ранее россиянка погибла при падении из окна седьмого этажа многоквартирного дома в тайской Паттайе. Как рассказал молодой человек погибшей девушки, она выпала из окна случайно. Известно, что в момент падения девушка находилась по пояс обнаженной. Сотрудники полиции пришли в помещение, из которого выпала девушка, и обнаружили, что ее молодой человек был сильно пьян. Следов борьбы обнаружено не было.

Позднее полиция Таиланда стала подозревать россиянина в убийстве своей подруги. На камерах видеонаблюдения правоохранители увидели, что мужчина держит свою подругу, висящую вниз головой, за ноги. Затем он отпустил девушку, и та разбилась. Мужчине предъявили обвинения.