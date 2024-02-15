Россия предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине Посол Зиновьев заявил о неприемлемости поставок оружия из Южной Кореи Украине

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия считает неприемлемыми опосредованные поставки южнокорейских вооружений на Украину, заявил посол России Георгий Зиновьев в интервью местному изданию «Хангёре». По его словам, дальнейшие поставки оружия и боеприпасов нанесут ущерб двухсторонним отношениям между Москвой и Сеулом. При этом посол подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала южнокорейских партнеров о последствиях такого решения.

Любые поставки летальных вооружений киевскому режиму — прямые или непрямые — неприемлемы. Мы не хотим, чтобы Республика Корея передавала Украине оружие, из которого будут убивать российских солдат и мирных граждан, — заявил дипломат.

По данным ряда западных СМИ, Южная Корея поставила Украине больше боеприпасов, чем европейские державы. При этом в Сеуле отрицают, что конечным пользователем южнокорейских боеприпасов и вооружений является Украина. По словам Зиновьева, в России серьезно относятся к этому заявлению.

Зиновьев ранее заявил, что Южная Корея может быть исключена из перечня недружественных государств. По его словам, для этого Сеул должен отказаться от антироссийских санкций, введенных после начала СВО, а также от поставок вооружения украинской армии.