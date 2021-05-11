«Россия не проиграет»: китайцы оценили речь Путина на параде 9 мая

Жители Китая положительно оценили выступление президента России Владимира Путина на параде Победы 9 мая. Их вдохновила решимость российского лидера дать отпор поднимающему голову нацизму и защитить подлинную мировую историю.
Материал о праздновании Дня Победы в Москве и выступлении Владимира Путина
Читателей поддержали позицию Путина в комментариях:
Россия и в этот раз не позволит себе проиграть;
Я восхищаюсь темпераментом и решимостью России отвечать неонацистам;
США уже стёрли вклад Советского Союза во Второй мировой войне из своих учебников;
Запад отрицает важный вклад и роль Советского Союза в ликвидации фашизма в период Второй мировой войны. Это медиавойна! — высказывались комментаторы.
Торжественный военный парад Победы на Красной площади начался 9 мая в 10:00. Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что для россиян этот день всегда будет священным, они будут помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.
В мероприятии приняли участие 37 парадных расчётов. В механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и специальной техники — как исторической, так и современной. Завершили парад Победы 23 вертолёта и 53 самолёта ВКС.