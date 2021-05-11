«Россия не проиграет»: китайцы оценили речь Путина на параде 9 мая

https://static.news.ru/photo/a13babe8-7f4c-11e9-b577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Китая положительно оценили выступление президента России Владимира Путина на параде Победы 9 мая. Их вдохновила решимость российского лидера дать отпор поднимающему голову нацизму и защитить подлинную мировую историю.

Материал о праздновании Дня Победы в Москве и выступлении Владимира Путина опубликовал китайский портал Guancha. В нём, в частности, приводились выдержки из речи российского лидера о том, что в мире в настоящее время вновь пытаются ставить на вооружение фрагменты идеологии нацизма, при этом всем, кто забыл уроки Второй мировой войны и вновь замышляет агрессивные планы, прощения нет.

Читателей поддержали позицию Путина в комментариях:

Россия и в этот раз не позволит себе проиграть; Я восхищаюсь темпераментом и решимостью России отвечать неонацистам; США уже стёрли вклад Советского Союза во Второй мировой войне из своих учебников; Запад отрицает важный вклад и роль Советского Союза в ликвидации фашизма в период Второй мировой войны. Это медиавойна! — высказывались комментаторы.

Торжественный военный парад Победы на Красной площади начался 9 мая в 10:00. Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что для россиян этот день всегда будет священным, они будут помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.

В мероприятии приняли участие 37 парадных расчётов. В механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и специальной техники — как исторической, так и современной. Завершили парад Победы 23 вертолёта и 53 самолёта ВКС.