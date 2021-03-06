Россия и Китай увеличили товарооборот до $18,78 млрд

https://static.news.ru/photo/4872d4ee-7ef7-11eb-a030-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Товарооборот России и Китая за первые два месяца 2021 года вырос на 8,5%. Как сообщило Главное таможенное управление Китая, он составил 18,78 млрд долларов.

Всего объём внешней торговли Китая за январь-февраль вырос на 41,2%, в годовом выражении на 834,49 млрд долларов. Страна заработала на экспорте 468,874 млрд (+60,6%), импорт увеличился до 365,615 млрд долларов (+22,2%), добавило ведомство.

При этом большую часть указанной суммы составляет товарооборот с США, который вырос на 81,3% (составив 109,8 млрд долларов).

Китайский экспорт в Россию за два месяца вырос на 48% в годовом выражении и составил 8,92 млрд, при этом поставки из России в КНР сократились на 12,6% (до 9,86 млрд)​​​.

Как ранее писал NEWS.ru, Китай планирует в 2021–2025 годах поэтапно увеличивать пенсионный возраст. Власти страны, озвучивая план на новую пятилетку, отметили, что система пенсионного страхования будет усовершенствована.