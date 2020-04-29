Разведка Южной Кореи не зафиксировала необычной активности в КНДР

https://static.news.ru/photo/d99927b4-89db-11ea-90cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joint Press Corps/Global Look Press

Южнокорейская разведка сообщила, что в КНДР не зафиксировано необычной активности на фоне слухов о возможной смерти или болезни главы КНДР Ким Чен Ына.

Данные нашей разведки говорят о том, что в Северной Корее не происходит ничего странного или необычного, — привели слова министра национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду в ТАСС.

Чон Гён Ду отметил, что тщательно следит за ситуацией с исчезновением главы КНДР.

Мы проверили все обстоятельства — не только военные, но и с точки зрения коронавируса, — процитировали министра в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что 27 апреля 2020 года разведка Южной Кореи подтвердила, что в КНДР не происходит ничего необычного, несмотря на слухи об исчезновении Ким Чен Ына.