Разведка Южной Кореи не зафиксировала необычной активности в КНДР

Южнокорейская разведка сообщила, что в КНДР не зафиксировано необычной активности на фоне слухов о возможной смерти или болезни главы КНДР Ким Чен Ына.
Данные нашей разведки говорят о том, что в Северной Корее не происходит ничего странного или необычного, —
привелислова министра национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду в ТАСС.
Чон Гён Ду отметил, что тщательно следит за ситуацией с исчезновением главы КНДР.
Мы проверили все обстоятельства — не только военные, но и с точки зрения коронавируса, — процитировали министра в ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что 27 апреля 2020 года разведка Южной Кореи подтвердила, что в КНДР не происходит ничего необычного, несмотря на слухи об исчезновении Ким Чен Ына.
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