Президент Вьетнама ушел в отставку на фоне коррупционного скандала

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку, сообщает портал VnExpress. По имеющейся информации, Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама уже одобрил отставку главы государства. По сведениям Reuters, президент покинул свой пост на фоне коррупционного скандала в правительстве государства. В партии признали, что он ответственен за нарушения двух вице-премьеров и трех министров, которые повлекли за собой «очень тяжелые последствия».

Осознавая ответственность перед партией и народом, Фук подал заявление об увольнении с занимаемых должностей, уходе с работы и выходе на пенсию, — говорится в заявлении политического объединения.

VnExpress сообщает, что Нгуен Суан Фук также вышел из ЦК и из Коммунистической партии страны. Он занял пост президента страны 5 апреля 2021 года.

Главу государства во Вьетнаме избирает парламент. Именно этот орган и инициирует процесс отставки. На фоне его президентства два вице-премьера ушли в отставку на фоне скандала, связанного с взятками при организации вывозных рейсов во время пандемии. Также несколько чиновников стали фигурантами уголовных дел.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, сообщила на брифинге представитель правительства Кристиане Хофман.

Spiegel писал, что представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Борис Писториус возглавит Министерство обороны ФРГ после отставки Кристины Ламбрехт.