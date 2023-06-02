Политолог объяснил слова Си Цзиньпина о готовности к худшему сценарию Политолог Косырев назвал стандартным заявлением слова Си Цзиньпина о готовности к худшему сценарию

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Си Цзиньпин

Призывы председателя КНР Си Цзиньпина готовиться к худшему сценарию, что, вероятнее всего, касается ситуации на Тайване, являются стандартным заявлением для любого лидера, переживающего за безопасность своей страны, пояснил политолог Дмитрий Косырев. Комментируя ситуацию «ПолитЭксперту», он пояснил, что эти слова относились к сотрудникам спецслужб, военным и полицейским, а не к обычным жителям Китая.

Совершенно нормально для национального лидера говорить военным, полицейским, что им нужно быть готовыми к худшим сценариям. <...> Было бы очень странно, если бы глава государства сказал: «Расслабьтесь, ребята, зря вы ходите с оружием и тренируетесь — ничего не будет», — уточнил эксперт.

По словам политолога, в этом заявлении нет никаких скрытых намеков. Кроме того, по его мнению, Китай издевается над попытками США распространить свое влияние на страны Азии. Косырев подчеркнул, что в Пекине политику Вашингтона считают глупой и примитивной, из-за нее «Соединенные Штаты загнали себя в тупик».

Эксперт пояснил, что все страны уже давно выбрали нейтралитет. Никто из них не намерен вмешиваться в конфликты других государств. В связи с этим американская дипломатия в отношении союзников России и Китая «себя исчерпала», считает политолог.

Китай ранее официально сообщил США об отказе в проведении встречи на уровне министров обороны двух стран на полях регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог», который должен состояться в Сингапуре. В Пентагоне при этом отметили, что США «твердо верят в важность поддержания открытых каналов коммуникации» между двумя государствами.