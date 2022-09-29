Политолог: Китай отказался расплачиваться с Россией в юанях Политолог Вавилов: Китай не принимает от российских партнеров плату в юанях

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Китайские компании отказываются принимать от России оплату в юанях, передает ИА SM.News. По словам китаиста и политолога Николая Вавилова, партнеры из КНР просят расплачиваться в долларах. При этом эксперт отмечает общий тренд на отказ от доллара.

Казалось бы, в России накоплена гигантская масса юаней. Наши банки предлагают китайским компаниям использовать их же юань, но, к удивлению, китайцы говорят, что им нужен доллар, — рассказал китаист.

Вавилов объяснил, что 90% внешнеторговых китайских предприятий используют для мировой торговли доллар. При этом в договорах по газу Китай и Россия перешли на оплату в рублях и юанях. Тем не менее, по его словам, проблема с полноценным использованием юаня в российской торговле еще не решена.

Как стало известно ранее из отчета Международной банковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT), Россия стала третьей страной в мире по объему платежей в юанях за пределами Китая. На ее долю в общем объеме платежей в юанях за пределами Китая в августе пришлось 4,3%, в чем она уступает лишь Гонконгу (71,14%) и Великобритании (5,75%).

До этого ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что инвестиции в китайский юань обладают определенными рисками. По его словам, в России недостаточно развита инфраструктура для использования китайской валюты. Также эксперт отметил зависимость юаня от доллара и сильную зарегулированность его со стороны государства: в дальнейшем инвесторы могут оказаться заложниками ситуаций, когда Китай, к примеру, ослабляет национальную валюту для облегчения экспорта.