Полиция Гонконга разогнала акцию протеста

Сотрудники правоохранительных органов Гонконга разогнали участников акции протеста. Силовики были вооружены щитами.
Примерно 300 активистов собрались в торговом центре Cityplaza,
На территории Гонконга действует запрет на собрания, в которых принимают участие больше четырёх человек.
Как передавал NEWS.ru, Гонконг вошёл в список самых безопасных во время коронавирусной пандемии стран и территорий. Органы здравоохранения за последние сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом.
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