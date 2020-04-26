Полиция Гонконга разогнала акцию протеста

https://static.news.ru/photo/1af4cab4-87d0-11ea-b7a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: joshuawongcf/twitter.com

Сотрудники правоохранительных органов Гонконга разогнали участников акции протеста. Силовики были вооружены щитами.

Примерно 300 активистов собрались в торговом центре Cityplaza, передаёт Reuters. Они были одеты в чёрное и кричали лозунги об освобождении заключённых участников протестов.

На территории Гонконга действует запрет на собрания, в которых принимают участие больше четырёх человек.

Как передавал NEWS.ru, Гонконг вошёл в список самых безопасных во время коронавирусной пандемии стран и территорий. Органы здравоохранения за последние сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом.