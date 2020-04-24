Почти 200 россиян покинут Гоа из-за коронавируса

Группа из 199 граждан России, захотевших покинуть индийский штат Гоа из-за ситуации с коронавирусом, вылетит 24 апреля 2020 года в Новосибирск и Екатеринбург, рассказали представители генконсульства РФ в Мумбаи.
В ведомстве добавили, что спецрейс «Уральских авиалиний» может взять на борт жителей Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской, Омской и Свердловской областей, а также Республики Алтай и Алтайского края,
В РФ на сегодняшний день зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли — 615. В Москве 36,8 тысячи заболевших, 2,7 тысячи поправились, скончались — 325.
В мире насчитывается более 2,7 млн инфицированных. Погибли более 190 тысяч человек, исцелились — свыше 743 тысяч.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство внутренних дел временно не будет выдворять иностранных граждан из России и аннулировать их документы. Такое решение принято в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
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