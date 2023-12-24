Первый более чем за три года рейс прибыл из Москвы в Гонконг В аэропорту Гонконга приземлился первый за три года рейс из Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В международный аэропорт Гонконга прибыл регулярный пассажирский рейс российской авиакомпании «Аэрофлот», следует из данных электронного табло воздушной гавани. Самолет, вылетевший из аэропорта Шереметьево, возобновил прямое авиасообщение с этим административным районом КНР после более чем трехлетней паузы из-за пандемии COVID-19. Генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов сообщил ТАСС, что воздушный мост будет содействовать развитию двусторонних отношений.

Прямой рейс Москва — Гонконг, открытый ПАО «Аэрофлот», стал настоящим новогодним подарком для россиян и гонконгцев. <...> Не вызывает сомнений, что воздушный мост будет способствовать возобновлению и дальнейшему развитию разноплановых связей России со специальным административным районом [КНР], прерванных пандемией коронавирусной инфекции, — сказал он.

Рейс из Шереметьево приземлился в 10:00 по местному времени (05:00 мск). Регулярное авиасообщение с Гонконгом было приостановлено в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. В дальнейшем полеты из Москвы будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Гонконга будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям.

Каргаполов напомнил, что администрация Гонконга сняла все ограничения в феврале текущего года, после чего приступила к перезагрузке экономики. По его словам, одним из самых важных направлений является туризм.

Сегодня объемы этой отрасли достигли 70% от доковидного периода. Мегаполис вновь ожил и позиционирует себя в качестве центра, где пересекаются культуры Востока и Запада, — пояснил дипломат.

Он также выразил надежду, что прямые авиаперелеты облегчат контакты в области образования. По его словам, дружественные отношения между Москвой и Пекином привели к росту спроса на специалистов со знанием русского и китайского языков, а также к расширению совместных научных программ.

Ранее сообщалось, что между Москвой и Петербургом планируют запустить авиасообщение с получасовым интервалом, рейсы будет осуществлять «Аэрофлот». Самолеты будут летать раз в 20–30 минут, а билет на это направление будет продаваться с открытыми датой и временем, он будет действовать на любом рейсе при наличии мест.