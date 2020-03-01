https://static.news.ru/photo/bbfce52c-5c47-11ea-ab88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Yuwei/Global Look Press

Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал о госпитализации двух граждан страны, у которых врачи выявили заражение коронавирусом COVID-19. По его словам, инфекцию нашли у 64-летней женщины и её 31-летней дочери.

Обе жительницы города Депок общались с гражданином Японии, у которого позже коронавирус выявили в Малайзии, сообщает газета Jakarta Post.

Это первые выявленные случаи заражения в стране, которая является четвёртой по численности населения в мире. В ней проживают 240 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Франция стала второй в ЕС по числу заразившихся коронавирусом. Там заразились 130 человек. В Европе больше инфицированных зарегистрировано только в Италии. Об этом заявил генеральный директор управления здравоохранения республики Жером Саломон. По данным на 1 марта, во Франции двенадцати заражённым удалось излечиться, двое умерли, 116 были помещены на карантин.