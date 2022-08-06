Первая русская леди Тайваня: как девушка с Урала стала супругой президента Спортсменка, комсомолка, красавица Фаина Вахрева помогла сыну Чан Кайши создать «тайваньское экономическое чудо»

Фото: wikipedia.org

Цзян Цзинго с супругой Фаиной Вахревой

Пока с легкой руки Нэнси Пелоси всеобщее внимание приковано к Тайваню, NEWS.ru решил напомнить читателям о малоизвестной странице в истории Китайской Республики (так официально называется Тайвань, в отличие от Китайской Народной Республики, КНР). Речь идет о старшем сыне Чан Кайши — президенте Тайваня в 1978–1988 годах Цзян Цзинго. Мало кто знает, что антикоммунист Цзинго, ставший отцом «тайваньского экономического чуда», молодые годы провел в Советском Союзе, откуда привез жену — Фаину Вахреву, с которой прожил до конца дней. СМИ Тайваня пишут, что бойкая девушка с Урала «преобразилась в идеальную китайскую жену и хранительницу очага». Парадокс в том, что она никогда не вмешивалась в политику и не претендовала на роль серого кардинала, но при этом сумела стать «русской мягкой силой» на Тайване. Когда 88-летняя Цзян Фанлян (такое имя получила Фаина Ипатьевна Вахрева в новой стране) скончалась в 2004 году, на ее похороны пришло все высшее руководство Тайваня, а гроб бывшей «первой леди» был торжественно накрыт гоминьдановским флагом.

Все началось с того, что в 1925 году новый лидер партии Гоминьдан Чан Кайши отправил сына-подростка на «стажировку» в советскую Москву. Пятнадцатилетнего парня взяла под опеку родная сестра Ленина — Анна Ильинична Ульянова-Елизарова, вдова первого наркома путей сообщения РСФСР Марка Елизарова. Эту фамилию и взял себе Цзян Цзинго — по документам он стал зваться Николаем Владимировичем Елизаровым, или просто Колей. Николай-Цзян был слушателем Коммунистического университета трудящихся Востока, изучал танковое дело в Казани и политинформацию в Ленинграде, ему даже довелось поруководить колхозом в Подмосковье. А потом судьба занесла китайца в Свердловск — на завод Уралмашзавод, где он и познакомился с будущей женой.

Фото: wikipedia.org Владимир Ильич Ленин (справа), Надежда Константиновна Крупская (в центре) и Анна Ильинична Елизарова-Ульянова (слева) в Горках

Пишут, что Фаина родилась на Урале в 1916 году. Однако англоязычные источники называют ее уроженкой белорусского города Орша, откуда семья Вахревых переехала в Екатеринбург. Фаина рано осиротела, и ее вырастила старшая сестра. Будущая «первая леди Тайваня» не получила высшего образования. Вместо учебы она предпочитала спорт — плавание, волейбол, коньки, велосипедные прогулки. Кстати, страсть к велосипеду она потом заберет с собой в новую жизнь, и китайцы будут поражаться тому, что невестка президента Чан Кайши сама ездит на рынок с авоськой на руле вместо того, чтобы посылать за продуктами прислугу.

О том, что у нее когда-нибудь будет прислуга, 16-летняя Фаина и представить не могла, познакомившись с Цзинго. Она тогда работала за токарным станком, он был комсоргом и редактором заводской газеты. Они поженились в 1935 году.

К тому времени над сыном Чан Кайши в СССР сгустились тучи. В 1936 году его уволили с завода, отказали во вступлении в ряды компартии.

У Цзинго начались проблемы. На него доносили за неблагонадежность, по пятам следовали агенты, — пишут историки.

Как сам он вспоминал в своих мемуарах, целых полгода Фаина «была единственным кормильцем всей семьи», в которой уже родился первенец. Все трое перебивались на ее небольшую фабричную зарплату. В 1937-м Сталин лично разрешил Цзинго с семьей покинуть Советский Союз и выехать в Китай — так паре повезло избежать репрессий. Больше Фаина никогда не увидит своих друзей и родных, оставшихся в СССР.

Она попрощалась с сестрой, села на поезд, затем на пароход. И оказалась совсем в чужой стране. Так бедная советская работница превратилась в героиню сказки о «китайской Золушке». Внезапно живая добродушная девушка стала членом самого могущественного клана Китая, — пишет тайванский популярно-исторический портал Reading Times.

Фото: wikipedia.org Цзянь Цзинго и Цзянь Фанлян (Фаина Вахрева) с детьми

Надо сказать, что Фаину тепло приняли могущественные родственники. Генералиссимус Чан Кайши и его бывшая жена Мао Фумэй, мать Цзяна, устроили молодым вторую свадьбу — теперь уже ее сыграли в китайских традициях. В деревенском доме свекрови Цзян Фанлян (ее новое имя, выбранное для невестки лично Чан Кайши, можно перевести как «честная добродетельная матрона») научилась готовить традиционные китайские блюда, шить национальные платья ципао. В принципе эти работы поручались домработницам, но советская женщина отвергла буржуазные предрассудки и все делала сама, «как образцовая китайская жена». Ей также наняли учителя официального китайского языка (мандарин), но поскольку Фаину окружали люди, говорившие на местном диалекте нинбо — его-то она и усвоила.

Вскоре Фаина отправилась вслед за мужем в Цзянси — провинцию на юго-востоке Китая. Чан Кайши назначил туда сына «на высокий административный пост для тренировки управленческих навыков». Там Цзян Цзинго смог наконец выйти из тени отца.

Вскоре он стяжал репутацию упорного человека, который имеет дерзость бросить вызов коррупционерам из Гоминьдана. Цзинго обожал общаться с молодежью, обмениваться мнениями с единомышленниками. Он часто приглашал друзей и коллег к себе домой. Это было очень простое жилье, где Вахрева играла роль хлебосольной хозяйки. Пока Цзинго еще не занял высоких чувствительных постов, он воодушевлял жену помогать ему в работе, и она наслаждалась этой ролью. Хотя в основном она сводилась к заботе о благополучии других женщин и детей [бывавших у них в гостях], — пишет Taipei Times.

Фото: wikipedia.org Цзян Цзинго и Цзян Фанлян (Фаина Вахрева) прожили в браке 53 года

Так Фаина Вахрева стала кем-то вроде хозяйки политического салона, чья гостеприимная атмосфера положительно влияла на репутацию супруга-политика.

При этом ее эмоциональную темпераментную натуру тяжело ранили слухи об изменах мужа, в частности — о его помощнице Чжан Яжо, родившей двух внебрачных сыновей-близнецов (отцовство Цзян Цзинго до конца дней отрицал). «И хотя их связь закончилась в 1943 году внезапной смертью Чжан Яжо, это бросило тень на всю последующую семейную жизнь пары», — признает Taipei Times. Сама Фаина никогда об этом не говорила.

Но окружающие признавали: после 1949 года, когда коммунистическая революция в Китае вынудила правительство Гоминьдана эвакуироваться из Пекина на Тайвань, супруги стали все больше отдаляться друг от друга. «Госпожа Фанлян» редко показывалась на публике, посвятив себя заботе о детях. Их было четверо — трое сыновей и дочь. Впоследствии все они уехали учиться и жить на Запад. Первенец — тот, что родился в Свердловске, — стал выпускником знаменитой военной академии США «Вест-Пойнт». Остальные осели в Западной Германии — Мюнхене и в США. С конца восьмидесятых на Фаину обрушилась череда потерь: в 1988 году скончался ее супруг, а в 1989-м, 1991-м и 1996-м один за другим ушли из жизни сыновья. И лишь единственная дочь пережила родителей.

Последние годы президентская вдова скромно провела в пригороде Тайбэя, «никогда не жалуясь на судьбу и с достоинством неся свое одиночество». При этом нередко ее навещали разные известные личности. А однажды Фаину Ипатьевну посетила делегация из родной Белоруссии, в которой якобы состоял будущий президент республики Александр Лукашенко (официального подтверждения этой информации нигде нет). Вообще после отъезда из СССР Фаина Ипатьевна так ни разу и не побывала на родине «из-за антикоммунистической атмосферы в правительстве Тайваня», пишут местные СМИ. Но она в принципе не была большой любительницей путешествий и за последние 50 лет своей жизни всего трижды выезжала за границу, чтобы повидать детей и внуков.

В роли первой леди Тайваня Фаина Вахрева проявила себя весьма скромно — отчасти из-за неудобного иностранного происхождения, отчасти из-за того, что супруг, став президентом, не позволял ей влезать в какие бы то ни было дела. И все же эта роль оказалась уникальной в истории Тайваня, — признает Taipei Times.

Фото: Музей истории Уралмашзавода Фаина Вахрева повязывает бант солдату республиканской армии

Излишняя скромность Вахреву не отличала, просто дворцовые интриги ее не волновали. Пожалуй, именно деликатность натуры «госпожи Фанлян» снискала ей уважение среди новых соотечественников, принявших русскую эмигрантку «за свою» — даже несмотря на причудливую страсть к велосипедам. Фаина Вахрева выполнила еще одну важную миссию — при жизни свекра. Расположение генералиссимуса Чан Кайши к невестке с русскою душой повлияло на то, что Тайвань в 1950-е годы стал родным домом для нескольких тысяч политических эмигрантов из СССР, которые перебрались на остров окольными путями, в том числе из континентального Китая, Японии и Кореи. Так что Фаину Вахреву можно назвать крестной матерью русскоязычной диаспоры на острове.

Сама Фаина Вахрева после смерти осталась верна Тайваню. Ее тело кремировали, а прах перенесли в мавзолей Туляо, где она навсегда воссоединилась с Николаем Цзинго.