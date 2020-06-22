Пекин будет готовиться к отключению от долларовой платёжной системы

https://static.news.ru/photo/395fce96-b4b6-11ea-8e81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайские власти должны подготовиться к тому, что КНР будет изолирована от платёжной системы, расчёты в которой проходят с использованием американской национальной валюты, если США всё-таки введут санкции. Об этом заявил заместитель председателя комитета по контролю над ценными бумагами Фан Синхай.

По его словам, речь идёт о межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT и системы межбанковских электронных клиринговых расчётов CHIPS.

Власти должны подготовиться к отключению заранее, по-настоящему, а не только психологически, — цитирует Фан Синхая ТАСС.

Он отметил, что зависимость от долларовых систем делает Китай уязвимым от американских санкций, которые в любой момент может ввести Вашингтон. Кроме того, продолжил китайский чиновник, доллар и вовсе может обесцениться, а у КНР порядка $2 трлн в виде нефинансовых инвестиций за рубежом.

Интернационализация юаня — это то, что должно было бы компенсировать внешнее финансовое давление. Если бы наши зарубежные активы были в юанях, тогда из-за девальвации доллара и не было бы таких опасений, — подчеркнул Фан Синхай.

Поводом для заявления зампреда китайского комитета по контролю за ценными бумагами стало заявление президента США Дональда Трампа от 17 июня. Тогда хозяин Белого дома подписал принятый конгрессменами проект закона, который позволяет вводить санкции в отношении должностных лиц КНР.

Трамп считает, что они якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В ответ на это заявление Пекин выразил Вашингтону протест и назвал действия Штатов вмешательством во внутренние дела.

Как писал NEWS.ru, ранее Евросоюз призвал власти Китая следовать обещаниям, которые были даны в отношении Гонконга.