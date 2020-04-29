Пакистан выразил протест Индии из-за нарушения режима прекращения огня

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Отдыхавший на тайском острове Самуи 25-летний студент из России не смог вернуться на родину из-за отмены рейсов в связи с пандемией коронавируса. Иван, оставшись без денег, нашёл приют в храме в провинции Сураттхани.

С 26 марта молодой человек помогает монахам, а те предоставляют ему еду и место для ночлега. Россиянин занимается уборкой помещений и готовит бесплатные обеды для местных жителей, пишет Bangkok Post....