Азия

Пакистан выразил протест Индии из-за нарушения режима прекращения огня

21:42, 29 апреля 2020
Фото: Hussain Ali/Global Look Press

МИД Пакистана выразил ноту протеста Индии. Причиной стало нарушение договора о прекращении огня на линии контроля в Камшире.

Высокопоставленный дипломат посольства Индии в Исламабаде был вызван в МИД Пакистана, где ему был выражен решительный протест в связи с нарушением режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля, — цитирует сообщение дипведомства ТАСС.

По данным властей Пакистана, 28 апреля серьёзные ранения получили две женщины. Они призвали индийскую сторону к уважению соглашения о прекращении огня.

Подобные необдуманные действия явно нарушают соглашение о прекращении огня от 2003 года и полностью игнорируют права человека, а также представляют собой угрозу региональному миру и безопасности, — подчеркнули в МИД.

Ранее NEWS.ru информировал, что власти Индии увеличивают количество военных в регионе, а также блокируют мобильную связь и доступ к Интернету.

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