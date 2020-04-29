Пакистан выразил протест Индии из-за нарушения режима прекращения огня

МИД Пакистана выразил ноту протеста Индии. Причиной стало нарушение договора о прекращении огня на линии контроля в Камшире.
Высокопоставленный дипломат посольства Индии в Исламабаде был вызван в МИД Пакистана, где ему был выражен решительный протест в связи с нарушением режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля, — цитирует сообщение дипведомства ТАСС.
По данным властей Пакистана, 28 апреля серьёзные ранения получили две женщины. Они призвали индийскую сторону к уважению соглашения о прекращении огня.
Подобные необдуманные действия явно нарушают соглашение о прекращении огня от 2003 года и полностью игнорируют права человека, а также представляют собой угрозу региональному миру и безопасности, — подчеркнули в МИД.
Ранее NEWS.ru информировал, что власти Индии увеличивают количество военных в регионе, а также блокируют мобильную связь и доступ к Интернету.