Президент России Владимир Путин встретился сегодня в Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Глава РФ прибыл в КНР на международный форум «Один пояс — один путь».
По словам Орбана, отношения Венгрии и России очень много потеряли из-за специальной военной операции на Украине и санкций, однако Будапешт старается спасти все что можно. С главой Вьетнама Владимир Путин обсудил восстановление торгово-экономического взаимодействия, которое в прошлом году пережило спад.
Фото с официальных встреч главы РФ — в галерее NEWS.ru.
Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press
Визит Владимира Путина в Китай
Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press
Визит Владимира Путина в Китай
Фото: kremlin.ru
Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Фото: kremlin.ru
Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Фото: kremlin.ru
Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Фото: kremlin.ru
Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Фото: kremlin.ru
Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Фото: kremlin.ru
Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Фото: kremlin.ru
Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Фото: kremlin.ru
Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном