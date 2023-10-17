«Отношения много потеряли»: Путин встретился в Пекине с Виктором Орбаном Премьер-министр Венгрии Орбан назвал сегодняшнюю встречу с Путиным самой сложной

Фото: Jin Liwang/XinHua/Global Look Press

Визит Владимира Путина в Китай

Президент России Владимир Путин встретился сегодня в Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Глава РФ прибыл в КНР на международный форум «Один пояс — один путь».

По словам Орбана, отношения Венгрии и России очень много потеряли из-за специальной военной операции на Украине и санкций, однако Будапешт старается спасти все что можно. С главой Вьетнама Владимир Путин обсудил восстановление торгово-экономического взаимодействия, которое в прошлом году пережило спад.

Фото с официальных встреч главы РФ — в галерее NEWS.ru.