Президент России Владимир Путин встретился сегодня в Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Глава РФ прибыл в КНР на международный форум «Один пояс — один путь».

По словам Орбана, отношения Венгрии и России очень много потеряли из-за специальной военной операции на Украине и санкций, однако Будапешт старается спасти все что можно. С главой Вьетнама Владимир Путин обсудил восстановление торгово-экономического взаимодействия, которое в прошлом году пережило спад.

Фото с официальных встреч главы РФ — в галерее NEWS.ru.

Визит Владимира Путина в Китай

Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

Визит Владимира Путина в Китай

Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Фото: kremlin.ru

Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Фото: kremlin.ru

Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Фото: kremlin.ru

Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Фото: kremlin.ru

Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг

Фото: kremlin.ru

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг

Встреча с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом

Фото: kremlin.ru

Встреча с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом

Встреча с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом

Фото: kremlin.ru

Встреча с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом