Наводнения в Китае затронули жизни 38 млн человек

https://static.news.ru/photo/57ae6afe-c458-11ea-ba24-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Власти Китая назвали число пострадавших от наводнений в стране. Их оказалось около 38 млн человек. Погибли или пропали без вести 140 жителей страны.

На данный момент в экстренной помощи нуждаются 1,26 млн человек. Эвакуированы были 2,25 млн жителей. Общий ущерб от наводнений оценили в 82,2 млрд юаней.

Власти Китая были вынуждены ввести второй уровень опасности наводнения. На сегодняшний день уровень воды в 212 реках в стране значительно повысился. В 19 из них он превзошёл угрожающую отметку. По данным властей, в стране затоплены 3,5 млн га сельскохозяйственных угодий, разрушены или частично пострадали более 28 тысяч домов и построек.

Из-за проливных дождей и наводнений в провинции Гуйчжоу на юге Китая эвакуированы 29,5 тысячи человек. За сутки в некоторых районах выпало более 160 мм осадков.

Как информировал NEWS.ru, проливные дожди не прекращаются в некоторых городах Китая уже несколько дней. Так, в Ухани выпало более 250 мм осадков.