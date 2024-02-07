Названо условие для возвращения Южной Кореи в список дружественных стран Посол РФ Зиновьев: отмена санкций вернет Корею в список дружественных стран

Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Южная Корея может быть исключена из списка недружественных России стран, если откажется от введенных после начала СВО санкций, заявил посол РФ в республике Георгий Зиновьев. Так он отреагировал на ужесточение экспортного контроля Сеула в торговле с Москвой, пишет Yonhap.

Подобные решения не способствуют поддержанию уровня нашего содержательного двустороннего сотрудничества. Минимальное требование для снятия с Южной Кореи статуса недружественной страны — отказ от санкций против России, — цитирует агентство дипломата.

Зиновьев также пояснил, что отказ республики от прямых поставок вооружений на Украину позволяет поддерживать отношения с Россией. Он подчеркнул, что такая позиция для Москвы «крайне важна».

Ранее власти Южной Кореи расширили перечень товаров, ограниченных на экспорт в Россию и Белоруссию, до 1159 позиций. Для их поставок необходимо получить специальное разрешение правительства. Ограничения, среди прочего, будут распространяться на тяжелую строительную технику, авиакомпоненты и новые категории автомобилей. Отмечается, что в соответствии с пересмотром существующих правил торговли стратегическими товарами Сеул внес 682 наименования, включая металлообрабатывающие станки, аккумуляторные батареи и другие.

В январе Зиновьев заявлял, что в будущем южнокорейский бизнес может быть приглашен к участию в восстановлении четырех новых субъектов России на взаимовыгодных условиях. По его словам, РФ — это платежеспособный партнер, готовый предоставить многомиллиардные заказы для корейского бизнеса в различных областях.