На севере Китая зафиксировали ещё одну смерть человека от чумы

https://static.news.ru/photo/27f2c16a-d921-11ea-b982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Китайские врачи зарегистрировали ещё одну смерть человека от чумы в городе Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил, что в городе установлен повышенный (третий) уровень реагирования на эпидемиологическую опасность в связи с потенциально существующей угрозой возникновения локальных вспышек чумы. Он будет действовать до конца 2020 года, передаёт ТАСС.

6 августа 2020 года медики зафиксировали смерть от кишечной формы чумы жителя хошуна (уезда) Дархан-Муминган городского округа Баотоу автономного района КНР Внутренняя Монголия на севере Китая.

Как писал NEWS.ru ранее, карантин введён в сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии из-за подозрения на заражение бубонной чумой местного жителя. У 39-летнего жителя выявлены симптомы заболевания (лихорадка, головные и мышечные боли), через неделю как он с семьёй съел мясо сурка.