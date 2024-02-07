На АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды

Фото: Kimimasa Mayama/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники японской атомной электростанции «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды, сообщили представители компании Tokyo Electric Power (TEPCO) изданию «Асахи симбун». По их словам, утечка произошла на оборудовании по очистке воды с радионуклидами. Общий объем утекшей воды оценивается в 5,5 тонны, концентрация радиоактивных элементов в ней составляет 22 млрд беккерелей.

Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы. Зафиксировано наличие радиоактивных элементов, — говорится в сообщении TEPCO.

Утечка была обнаружена в 09:00 по местному времени на оборудовании по очистке воды. Устройство удаляет радиоактивный цезий и стронций, после чего вода направляется в резервуар. Предполагается, что утечка воды может быть связана с тем, что один из клапанов не был закрыт.

Представители компании — оператора АЭС подчеркнули, что радиоактивная вода могла загрязнить почву, однако в будущем она будет очищена. Изменения концентрации радиоактивных материалов в дренажных каналах не зафиксировано, утечки воды с АЭС в море также не выявлено.

В конце января специалисты компании TEPCO вновь отложили взятие проб из реактора «Фукусимы». Они объяснили свое решение необходимостью в пересмотре технических планов. Отмечается, что взятие проб из реактора откладывается уже в третий раз подряд.