https://static.news.ru/photo/fd738932-62cf-11ea-84be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mongolian.Airport/facebook.com

Монголия до 28 марта отменила все регулярные международные и внутренние авиарейсы и запретила иностранцам въезжать на территорию страны на личном автотранспорте.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипломатическую миссию в Улан-Баторе. Также до 28 марта приостановлено междугороднее сообщение всеми видами транспорта внутри самой Монголии. Ранее монгольские власти обязали всех лиц, прибывающих из Китая, Италии, Южной Кореи и Японии, соблюдать карантинный режим в течение 14 дней.

Все этим меры Улан-Батор принимает в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 10 марта первый случай заболевания на территории страны был выявлен у гражданина Франции.

Как передавал NEWS.ru, к 10 марта количество инфицированных COVID-2019 людей превысило 114 тысяч человек. Более 4 тысяч больных скончались. На первом месте по количеству заражённых остаётся Китай, на втором — Италия. Также сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Иране и Франции.