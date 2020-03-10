Монголия до 28 марта отменила все регулярные международные и внутренние авиарейсы и запретила иностранцам въезжать на территорию страны на личном автотранспорте.
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Все этим меры Улан-Батор принимает в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 10 марта первый случай заболевания на территории страны был выявлен у гражданина Франции.
Как передавал NEWS.ru, к 10 марта количество инфицированных COVID-2019 людей превысило 114 тысяч человек. Более 4 тысяч больных скончались. На первом месте по количеству заражённых остаётся Китай, на втором — Италия. Также сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Иране и Франции.
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