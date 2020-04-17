Фото из китайской лаборатории шокировало конспирологов

Публикация двухгодичной давности в газете China Daily взбудоражила всё мировое сообщество. В 2018 году издание разместило материал о научном центре в китайском городе, который стал очагом распространения коронавируса.
В нём рассказывалось о том, что в хранилище находятся полторы тысячи штаммов вирусов. На кадре лаборантка открывает морозильную камеру холодильника, где хранятся пробирки. При этом герметичность морозилки явно нарушена, а выглядит он хуже, чем те, которые стоят у большинства людей на кухнях.
Кроме того, на фото видно, как резинка морозильной камеры отваливается, а вокруг образовалась наледь.
Сотрудники американского посольства в Китае задолго до пандемии коронавируса предупреждали о том, что в лаборатории города Ухань, который стал очагом вспышки COVID-19, есть проблемы с соблюдением мер безопасности.
В документах было сказано, что безопасность и управление в лаборатории института вирусологии вызывают беспокойство. Как минимум там не хватало специалистов с достаточным уровнем знаний, которые могли бы работать со столь высокой степенью угрозы заражения. Сотрудники посольства предлагали уделить исследовательскому учреждению больше внимания и усилить его поддержку со стороны Вашингтона.
Как писал NEWS.ru, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что если пандемия коронавируса была допущена сознательно, Китаю придётся столкнуться с определёнными последствиями.
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