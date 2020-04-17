Фото из китайской лаборатории шокировало конспирологов

https://static.news.ru/photo/bfee9e2c-8236-11ea-822d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Публикация двухгодичной давности в газете China Daily взбудоражила всё мировое сообщество. В 2018 году издание разместило материал о научном центре в китайском городе, который стал очагом распространения коронавируса.

В нём рассказывалось о том, что в хранилище находятся полторы тысячи штаммов вирусов. На кадре лаборантка открывает морозильную камеру холодильника, где хранятся пробирки. При этом герметичность морозилки явно нарушена, а выглядит он хуже, чем те, которые стоят у большинства людей на кухнях.

Кроме того, на фото видно, как резинка морозильной камеры отваливается, а вокруг образовалась наледь.

China Daily

Сотрудники американского посольства в Китае задолго до пандемии коронавируса предупреждали о том, что в лаборатории города Ухань, который стал очагом вспышки COVID-19, есть проблемы с соблюдением мер безопасности.

В документах было сказано, что безопасность и управление в лаборатории института вирусологии вызывают беспокойство. Как минимум там не хватало специалистов с достаточным уровнем знаний, которые могли бы работать со столь высокой степенью угрозы заражения. Сотрудники посольства предлагали уделить исследовательскому учреждению больше внимания и усилить его поддержку со стороны Вашингтона.

Как писал NEWS.ru, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что если пандемия коронавируса была допущена сознательно, Китаю придётся столкнуться с определёнными последствиями.