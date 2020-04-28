Минобороны Японии разработает план на случай встречи военных лётчиков с НЛО

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Японский МИД считает недопустимым присутствие в Москве премьера-министра страны Синдзо Абэ во время торжеств по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, если они пройдут в сентябре.

Японская сторона объяснила это тем, что празднование в сентябре будет связано с признанием включения южной части Курил в состав СССР, а также напомнит японцам о дате подписания акта о безоговорочной...