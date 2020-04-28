Минобороны Японии разработает план на случай встречи военных лётчиков с НЛО

Министерство обороны Японии заявило о намерении разработать план действий для японских военных лётчиков на случай их встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО).
Нужно чётко определить порядок действий на случай, если пилоты Сил самообороны вдруг встретятся с НЛО. Впрочем, если честно, то лично я в НЛО не верю, — привели слова министра обороны Таро Конов ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство обороны США опубликовало видеозаписи за 2004 и 2015 годы с неопознанными летающими объектами, которые сняли экипажи американских боевых самолётов. Пентагон отметил, что опубликовал записи, чтобы рассеять сомнение в их подлинности, а также о том, что на кадрах могло быть что-то ещё. В ведомстве пояснили, что до сих пор, снятые объекты считаются неопознанными.