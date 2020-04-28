Министр Южной Кореи назвал фейками слухи о болезни Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/14736a3e-8932-11ea-956e-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Korean Central News Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль считает слухи об ухудшении здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына фейками и инфодемией.

По его словам, в КНДР в настоящее время нет ничего необычного.

Я могу видеть только проявление инфодемии, это очень прискорбно, — прокомментировал слухи о болезни Ким Чен Ына Ким Ен Чхоль.

Он напомнил, что американский телеканал CNN сообщил о том, что северокорейский лидер был прооперирован в Хянсанском медицинском центре. Это медучреждение является поликлиникой, в ней не проводятся операции и медицинские процедуры, отметил министр.

Ким Ен Чхоль считает, что лидер КНДР может не появляться на публике, чтобы защититься от коронавируса. Несколько важных мероприятий в стране были отменены или сокращены из-за опасения распространения инфекции.

NEWS.ru писал, что СМИ Северной Кореи продолжают публиковать материалы о работе лидера страны. Политик якобы выполняет государственные дела и нормально с ними справляется.