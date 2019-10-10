Неизвестный напал на 72-летнего министра-координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии Виранто во время рабочей поездки в провинцию Бантен и ранил его в живот ножом.
Злоумышленник набросился на чиновника и нанёс два ножевых ранения, когда тот выходил из автомобиля. Министра в экстренном порядке госпитализировали в местную больницу, а затем на вертолёте транспортировали до военного госпиталя в Джакарте. Пострадал и начальник местного управления полиции, передаёт
Нападавшего удалось задержать. Позднее полицейские арестовали и его супругу, также замешанную в покушении.
Западные СМИ отмечают, что нападение, скорее всего, было организовано запрещённой в России террористической группировкой «Исламское государство».
Ранее News.ru писал, что 26 сентября в Москве 85-летний театральный режиссёр Леонид Хейфец воткнул нож в руку пытавшемуся измерить ему давление врачу скорой помощи. Позже неотложка всё-таки увезла деятеля культуры в лечебное учреждение.
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