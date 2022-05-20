МИД Китая выразил протест Канаде из-за запрета Huawei и ZTE

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил протест Канаде в связи с решением запретить китайским компаниям Huawei и ZTE принимать участие в поставках оборудования для сетей 5G. По его словам, которые приводит ТАСС, Канада отстранила китайские компании под предлогом угроз нацбезопасности без каких-либо доказательств.

Такие действия нарушают экономические законы и правила свободной торговли, а также в серьёзной степени подрывают законные права и интересы китайских компаний, — указал Ван Вэньбинь.

До этого стало известно, что правительство Канады запретит своим коммуникационным компаниям покупать оборудование китайских фирм Huawei и ZTE при внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G). В 2020 году госсекретарь США Майк Помпео выступил с «предупреждением» об опасности использования технологий Huawei, которую осознают «граждане всего мира», и через технологии которой данные граждан могут попасть в Китай.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Американская сторона обвинила компанию в установке бэкдоров в телекоммуникационных сетях по всему миру. Они якобы позволяют китайской компании получить доступ к данным пользователей мобильных операторов.