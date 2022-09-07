Премьер Мьянмы назвал Владимира Путина лидером мира Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн: Путин обеспечивает стабильность во всем мире

Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн (справа налево) во время встречи в рамках Восточного экономического форума-2022

Председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что российский лидер обеспечивает стабильность во всем мире. При этом он назвал Россию мировым лидером, контролирующим эту стабильность, сообщает РИА Новости.

Когда вы стали управлять страной, Россия стала, можно и так сказать, на первом месте в мире. Вы контролируете и организуете стабильность во всем мире, — подчеркнул лидер Мьянмы.

В ходе встречи на полях ВЭФ он также поблагодарил Путина за приглашение в Россию. Хлайн напомнил о приближающемся 75-летии установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой. Оно состоится в 2023 году. По словам иностранного политика, сотрудничество между странами интенсивно развивается последние 20 лет.

Почти 30 лет назад у вас тоже были сложные времена. Но из этих времен вы уже вышли, и с вашей помощью страна развивается активно, — сказал Хлайн российскому президенту.

Ранее стало известно, что Владимир Путин на встрече с Мин Аун Хлайном заявил: отношения России и Мьянмы развиваются позитивно. И хотя в абсолютных величинах объем товарооборота пока скромный, но тенденции складываются хорошие, отметил он. Российский лидер также отметил, что Мин Аун Хлайн, прибывший на ВЭФ во Владивосток, запланировал большую программу в России. Путин поблагодарил иностранного гостя за визит.