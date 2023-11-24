«Космический страж»: Ким Чен Ын оценил значение запущенного спутника КНДР Ким Чен Ын назвал бесценной победой запуск космического спутника КНДР

Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с сотрудниками Главного государственного управления по аэрокосмической технике назвал выведенный 21 ноября на орбиту спутник «Маллиген-1» космическим стражем республики, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. По его словам, запуск аппарата стал бесценной победой Северной Кореи.

Это поразительное событие, позволившее обладать разведывательным спутником — космическим стражем, мощным прицелом, который постоянно наблюдает за военными намерениями и акциями враждебных сил, является бесценной победой, — цитирует агентство Ким Чен Ына.

Лидер КНДР отметил, что республика реализовала право на самооборону, которое нельзя «уступать ни на йоту». Вооруженные силы, сдерживая агрессивные действия враждебных сил, обеспечивают безопасность страны и спокойствие народа, добавил он.

Ранее сообщалось, что запуск разведывательного спутника КНДР «Маллиген-1» 21 ноября прошел успешно. Запуск аппарата позволит повысить боеготовность северокорейской армии, отметили в Пхеньяне. Ракета-носитель со спутником стартовала с космодрома Сохэ. В ближайшем будущем Северная Корея планирует запустить еще несколько разведывательных спутников.