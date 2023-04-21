Кореевед предупредил о начале «тихоокеанской НАТО» Эксперт по Азии Ким: Южная Корея продемонстрирует свою лояльность Западу поставками оружия ВСУ

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Южная Корея хочет продемонстрировать свою лояльность Западу и США, в связи с чем заявляет о готовности начать поставлять вооружение ВСУ в зону специальной военной операции, рассказал ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким. В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что начинает формироваться «тихоокеанская НАТО».

Президент Южной Кореи заявил о присоединении к организации Partners in the Blue Pacific (PBP), а это фактически начало тихоокеанской НАТО. Южная Корея желает быть крупным игроком, Юн Сок Ель очень хотел бы, чтобы его пригласили на G7, поэтому он заигрывает и делает подарки правителям, — уточнил эксперт.

По словам Кима, Южная Корея также готова заигрывать с Японией. Так, Сеул отказался от требований компенсации за принудительный труд во времена Второй Мировой войны. Президент Юн Сок Ель пояснил, что история должна остаться в прошлом, а теперь странам необходимо сотрудничать. Кореевед пояснил, что главная мотивация — это предстоящий саммит G7, куда страну может пригласить Япония.

Кроме того, Ким уточнил, что такой вектор политики устраивает далеко не всех. Против выступили как оппозиция, так и обычные местные жители.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ранее впервые допустил возможность военной помощи Украине. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на это сказал, что на возможные поставки Украине оружия со стороны Южной Кореи Россия может начать поставлять новейшее оружие в Северную Корею. Он назвал Южную Корею еще одной страной, которая готова «помочь нашим врагам».