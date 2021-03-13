Комик в костюме Джокера баллотируется на пост губернатора в Японии

Слава безумного психопата и суперзлодея Джокера не даёт покоя его поклонникам. Так, в Японии местный комик Юсуке Каваи, решивший выдвинуть свою кандидатуру на пост главы префектуры Тиба, обратился к избирателям в образе маньяка. Правда, в отличие от экранного героя политик обещает сделать свою страну счастливой.

Обращение артист опубликовал на своём канале на YouTube. Среди преобразований, которые обещает политик, значатся: переименовать местный аэропорт Нарита в Disney Sky, сделать песню «Отпусти и забудь» из мультфильма «Холодное сердце» заглавной темой префектуры, а также заменить слово «мусор» на «фрагмент звезды», отсылая к объекту из манги и серий аниме по Metal Saga.

Каваи также предлагает построить в префектуре красную башню и назвать её Токийской, тем самым намекая, что токийский Диснейленд находится не в Токио, а на территории Тибы.

Голосование пройдёт 21 марта. В гонке за губернаторское кресло участвуют восемь кандидатов.

Как писал ранее NEWS.ru, суд в Ноттингеме вынес приговор 31-летнему Дэмиену Хаммонду. Мужчина известен в городе прогулками в гриме и костюме Джокера. Он напал на муниципального служащего с мячом для боулинга. Как пояснили в суде, «Джокер» выбросил из окна тяжёлый предмет, завёрнутый в джинсы. В это время чиновник убирал с улицы телевизор, который Хаммонд до этого также выбросил из окна. В результате жертва «безумного клоуна» получила тяжёлые травмы — произошло кровоизлияние в мозг, однако мужчина выжил.