КНР введёт ответные санкции против граждан и организаций США

https://static.news.ru/photo/8bb0f39e-c287-11ea-8b30-fa163e074e61_660.jpg Чжао Лицзянь Фото: Lijian Zhao/twitter.com

Власти Китая введут ответные санкции в отношении граждан и организаций США, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Указанные меры США являются грубым вмешательством во внутренние дела КНР и серьёзным нарушением базовых принципов международных отношений, это окажет сильное негативное воздействие на китайско-американские отношения, — сказал Лицзянь на брифинге.

На вопрос о том, кто попадёт в санкционный список, Лицзянь заявил, что детали будут обнародованы позднее.

Ранее, 22 июня, государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что власти ужесточают правила работы для четырёх китайских средств массовой информации, определив их статус как «иностранные представительства». Речь идёт о Центральном телевидении Китая, агентстве «Чайна ньюс сервис», газетах «Жэньминь жибао» и «Глобал таймс».

По американским законам данные СМИ будут обязаны предоставлять списки своих сотрудников в США, докладывать о кадровых перестановках, а также регистрировать во внешнеполитическом ведомстве собственность, которой они владеют или арендуют.

По оценкам Госдепартамента Соединённых Штатов, данное решение идёт в русле определения от 19 февраля иностранными представительствами ряда других китайских СМИ, включая агентство «Синьхуа», телеканал Си-джи-ти-эн и Международное радио Китая.

Ранее Чжао Лицзянь прокомментировал решение Австралии о приостановке действия договора об экстрадиции с Гонконгом. Он сказал, что Китай оставляет за собой право ввести в отношении Австралии ответные меры на действия против Гонконга.