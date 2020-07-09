КНР может ввести ответные меры на действия Австралии против Гонконга

https://static.news.ru/photo/2ef25a2e-c1c1-11ea-a23e-fa163e074e61_660.jpg Чжао Лицзянь Фото: AP/TAСС

Китай оставляет за собой право ввести в отношении Австралии ответные меры на действия против Гонконга. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал решение Австралии о приостановке действия договора об экстрадиции с Гонконгом.

Меры австралийской стороны представляют собой серьёзное нарушение международного права и ключевых принципов международных отношений, являются серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая, — сказал Лицзянь на брифинге.

По его словам, принятие закона об обеспечении нацбезопасности в Гонконге будет содействовать принципа «одна страна — две системы», а также позволит улучшить бизнес-среду и поспособствует дальнейшему развитию Гонконга.

Мы призываем австралийскую сторону изменить курс <…> чтобы предотвратить негативные последствия для двусторонних отношений, — подчеркнул дипломат.

30 июня 2020 года высший законодательный орган КНР — Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. За документ, который критиковали и мировое сообщество, и жители самого САР, 162 члена комитета проголосовали единогласно. Документ вступил в силу 1 июля 2020 года — в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.

Закон определяет обязательства центрального правительства Китая и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности САР. Предполагается, что Пекин получит право задействовать в Гонконге сотрудников своих спецслужб, что позволит Китаю пресекать действия радикалов, устраивающих протесты.

США расценили законопроект о нацбезопасности как «захват» автономной территории, что ещё сильнее обострило отношения между державами. Данное решение может одинаково навредить как Китаю, так и США. КНР лишилась возможности торговать со всем миром через «окно». Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.

В мае премьер Госсовета Китая Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подчеркнул, что пекинские власти хотят сформировать «стабильные правовые системы и механизмы правоприменения», направленные на защиту нацбезопасности в Гонконге.

Позднее власти США, Австралии, Канады и Великобритании обнародовали совместное заявление с выражением глубокой обеспокоенности в связи с решением КНР распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Вслед за этим американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, так как он перестал быть обособленной составляющей Китая. На днях госсекретарь США Помпео уведомил о решении американских властей ввести санкции против Китая из-за действий в отношении Гонконга. По его словам, новые ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц КПК, писал NEWS.ru.