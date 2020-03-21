https://static.news.ru/photo/b16040d0-6b6c-11ea-92c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: © KCNA/Global Look Press

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о запуске двух баллистических ракет малой дальности из КНДР. Они были отправлены в сторону Охотского моря.

Запуск состоялся из провинции Пхёнган, армия продолжает отслеживать другие возможные запуски и находится в полной боевой готовности, — добавили в комитете.

NEWS.ru также сообщал, что 9 марта 2020 года со стороны КНДР было запущено три неопознанных снаряда. Запуск был произведён в сторону Японского моря.