Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о запуске двух баллистических ракет малой дальности из КНДР. Они были отправлены в сторону Охотского моря.
Запуск состоялся из провинции Пхёнган, армия продолжает отслеживать другие возможные запуски и находится в полной боевой готовности, — добавили в комитете.
NEWS.ru также сообщал, что 9 марта 2020 года со стороны КНДР было запущено три неопознанных снаряда. Запуск был произведён в сторону Японского моря.
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