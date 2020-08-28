КНДР передала через YouTube загадочное послание своим спецагентам

https://static.news.ru/photo/9144827e-e9da-11ea-bc19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters/Global Look Press

Северокорейская государственная радиостанции Pyongyang Broadcast Service на своём YouTube-канале передала странное сообщение, состоящее из цифровых кодов.

Видео продолжительностью полторы минуты было загружено утром в субботу 29 августа и содержало «задание по повторению базовой информации об информационных технологиях Университета дистанционного образования для экспедиционных агентов 719», сообщает «Чосон-Ильбо».

В ролике женщина-диктор зачитывает загадочные словосочетания типа «страница 564 — номер 23», «страница 479 — номер 19», «страница 694 — номер 20» и другие. Южнокорейские СМИ назвали это возможным зашифрованным посланием спецагентам КНДР за границей. По их данным, КНДР впервые решила использовать YouTube-канал для передачи сообщений своим разведчикам. Ранее подобные сообщения регулярно транслировались по радио.

Также отмечается, в описании самого YouTube-канала Pyongyang Broadcast Service есть закодированное сообщение похожего содержания, но с другими цифрами.

Загадочный ролик под названием «0100011001-001» успели посмотреть более двух тысяч пользователей. В настоящее время на странице канала он не отображается.

Ранее представитель Белого дома рассмеялся, когда его попросили прокомментировать новые сообщения о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын, возможно, находится в коме либо умер. Об этом рассказал директор оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианис.

Слухи о болезни политика опровергают и иностранные корреспонденты, освещающие события в Северной Корее, а также эксперты по Пхеньяну. Слухи о плохом состоянии здоровья и даже смерти Ким Чен Ына возникли весной 2020 года, когда тот надолго пропал из поля зрения СМИ. Однако некоторое время спустя лидер КНДР вновь появился на публике. Скептики предположили, что его исчезновение, скорее всего, было связано с пандемией коронавируса — так политик пытался оградить себя от возможного заражения, сообщал NEWS.ru.