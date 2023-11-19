КНДР может опередить Южную Корею в запуске спутника благодаря России МО Южной Кореи: КНДР может запустить разведывательный спутник до 30 ноября

Фото: Xinhua/Kcna/Global Look Press

КНДР может запустить свой разведывательный спутник до конца ноября, обогнав Южную Корею, заявил министр обороны страны Син Вон Сик в эфире телеканала KBS1. По его словам, Пхеньян мог уже решить все вопросы благодаря помощи России. Южной Корее при этом потребуется еще по меньшей мере неделя, чтобы подготовиться к этому событию, добавил глава ведомства.

Перед запуском спутника нужно подготовить двигатель, нужно проверить его. Как мы считаем, благодаря помощи России почти все проблемы с двигателем были решены. Подготовка потребует неделю. [Двигатель] нужно перевезти с места испытаний до [полигона] Тончханни. Нужно установить [ракету] на стартовой площадке, подготовить жидкое топливо, — рассказал Син Вон Сик.

США и Южная Корея внимательно следят за действиями КНДР, добавил он. По словам министра, Вашингтон допускает, что действия Пхеньяна пошатнут военное превосходство республики. Если миссия по запуску спутника Северной Кореи окажется успешной, то это будет означать огромный прогресс страны в области создания баллистических ракет, подчеркнул он.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что дружба КНДР и России подрывает «универсальный международный порядок». По его словам, необходимо согласовать совместный ответ на сотрудничество стран.