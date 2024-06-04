Китайский генерал дал совет Зеленскому по украинскому конфликту Китайский генерал Сю посоветовал Зеленскому ценить жизни украинцев

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует задуматься о ценности жизни украинцев, заявил генерал-майор Народно-освободительной армии Китая Сю Хуэй. По его словам, которые приводит портал Guancha, главе государства следует понять, за что он борется.

Генерал назвал страшным заявление лидера США Джо Байдена о готовности поддерживать Украину в борьбе до последнего украинца. При этом он подчеркнул, что США не будут использовать собственный народ в конфликте, и призвал над этим задуматься.

Если вы сражаетесь до последнего украинца, то за что борется украинский народ? У вас не осталось никого. Байден не борется до последнего американца, он продает Украине боеприпасы. Даже если это будет последний украинец, он продаст боеприпасы. Это очень ужасно, — сказал офицер.

Ранее немецкий историк профессор Университета Гумбольдта в Берлине Йорг Баберовски заявил, что Россия достигнет поставленных целей на Украине. По его словам, Киеву не удастся победить из-за нехватки людей и зависимости от западной помощи. Он отметил, что поставленные системы вооружений необходимо заменять, ремонтировать и снабжать боеприпасами, и союзники Украины вряд ли согласятся делать это в долгосрочной перспективе.