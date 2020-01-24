https://static.news.ru/photo/0d749112-3eba-11ea-abfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом.

Об этом сообщает китайское издание Sina . По его данным, на полное излечение 56-летней пациентки из Уханя, у которой был выявлен коронавирус, ушло чуть больше недели.

15 января женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус. Позже медики подтвердили диагноз. Пациентку начали лечить, через некоторое время её состояние стало улучшаться. Ещё через несколько дней воспалительный процесс окончательно прошёл. Врачи провели тесты на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Ранее NEWS.ru писал, что 46% россиян готовы привиться от коронавируса, как только будет разработана вакцина. Из них 14% однозначно готовы на такой шаг, и ещё 32% склоняются к положительному ответу.