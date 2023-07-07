Китай запретил ввоз продуктов из Японии из-за сброса воды с «Фукусимы»

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Китай запретил импорт продуктов из 10 японских префектур, включая Фукусиму, сообщили в официальном аккаунте Китайского главного таможенного управления в социальной сети WeChat. Это стало ответом на планы Японии сбросить в Тихий океан воду, загрязненную радиацией, с АЭС «Фукусима-1».

С целью предотвращения ввоза в Китай зараженных радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности импортируемого продовольствия для китайских потребителей китайская таможня вводит запрет на ввоз продуктов питания из 10 префектур Японии, включая Фукусиму, — говорится в заявлении.

Также управление заявило, что усилит контроль над продуктами питания, импортируемыми из других регионов Японии, особенно в отношении морепродуктов. Таможенные органы будут тщательно проверять всю ввозимую продукцию и сопроводительные документы, а также проводить дополнительную проверку на наличие радиоактивных элементов. При этом в заявлении не уточняется, с какой даты вступает в силу данный запрет.

Если Япония решит сбросить радиоактивную воду с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в Тихий океан, основной ее объем достигнет берегов Аляски, а затем доберется до западного побережья Канады и США, говорил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. Он отметил, что некоторая часть воды доберется и до Камчатки, но она будет уже разбавлена «обычной» водой из океана.