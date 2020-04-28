Китай обеспокоен прекращением поставок зерна из России. РФ уже израсходовала квоту по экспорту зерновых продуктов, рассчитанную до 30 июня. С конца апреля КНР, как и другие страны, перестанет получать пшеницу и кукурузу. Китайские аналитики предсказывают в связи с этим краткосрочное повышение цен на хлеб, но уверяют население, что страна способна при желании обеспечить себя сама. Это плохие новости из России: если Китай перейдёт на импортозамещение или начнёт делать закупки у других поставщиков, после окончания пандемии он может и не захотеть возвращаться к импорту из РФ.

В конце марта министерство сельского хозяйства РФ предложило установить квоты на экспорт зерна до 30 июня, но уже к концу апреля они были исчерпаны, поэтому поставки пришлось остановить. Ситуация связана с попытками зарубежных государств закупиться зерновыми продуктами впрок, так как пандемия коронавируса вскоре неизбежно приведёт к сокращению предложения на рынке. В этой связи Минсельхоз хочет предотвратить повышение цен на зерно и возможный дефицит на внутреннем рынке. При этом не только Россия в качестве чрезвычайной меры ограничивает вывоз продуктов с территории страны. Похожие шаги предприняли, например, Казахстан, Вьетнам и Сербия.

Россия является важным поставщиком пшеницы, но приостановка поставок для Китая — не смертельный удар, замечает местное издание Global Times. Хотя цены на хлеб, скорее всего, взлетят в краткосрочной перспективе, КНР сможет получить недостающее зерно из других источников. Кроме того, это лишний повод нарастить производство такой продукции у себя дома, считают в Китае, так как в ближайшее время страны-поставщики, скорее всего, будут приберегать продукты для самих себя.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение России о прекращении экспорта зерновых пришлось как раз на тот момент, когда миру они больше всего нужны, замечает Bloomberg. Впрочем, в отличие от РФ, Евросоюз и США пока не собираются вводить ограничения на свой экспорт продуктов, на что может обратить внимание Китай. Россия, как уточняет американское агентство, имеет «длинную историю подрыва рынка пшеницы с помощью налогов и ограничений», поэтому обращение КНР к более надёжным поставщикам может приобрести постоянный характер.

Импортозамещение зерновых продуктов в этой стране также может стать долгосрочной стратегией. Тем более что охлаждение отношений с США и торговая война поставили под угрозу импорт крайне важных для китайского животноводства соевых бобов. Пекин уже начал задумываться об уменьшении своей зависимости от зарубежных поставщиков.

Впрочем, Global Times полагает, что не стоит винить Россию в сложившейся ситуации с зерном.

Вполне можно понять, что страна ставит в приоритет нужды своего населения, — подчёркивает издание. — Особенно в свете того, что пандемия подорвала глобальные сети поставок. Приостановка поставок зерновых не повлияет на российско-китайские отношения. Напротив, двум державам необходимо работать вместе, чтобы восстановить торговые каналы, как только пандемия закончится.

В пользу того, что партнёрство Москвы и Пекина не пострадает, говорит и то, что Россия воздержалась от обвинений в адрес КНР в сокрытии информации о коронавирусе. Эксперты отмечали, что в условиях усиливающегося противостояния с Западом Москва и Пекин, скорее, оказались в одной лодке, а значит, и дальше будут держаться вместе. Однако если восстановление политических контактов России и Китая после пандемии не вызывает сомнений, то будущее взаимной торговли представляется уже более туманным.