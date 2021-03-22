Китай вводит ответные санкции против Евросоюза

Министерство иностранных дел Китая спустя час после введения санкций Европейского союза объявило об ответных мерах.
Китайские власти считают европейские санкции грубым вмешательством во внутренние дела.
Китайская сторона решает применить санкции к <...> десяти лицам и четырём организациям на стороне ЕС, которые серьёзно вредят суверенитету и интересам Китая и злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию, — говорится на сайте МИД Китая.
В списке людей, попавших под ограничения КНР, пять человек из Европейского парламента, по одному члену парламентов Нидерландов, Бельгии и Литвы, а также учёные из Германии и Швеции. Среди организаций, оказавшихся в списке, комитет Совета Европейского союза по политике и безопасности, подкомитет по правам человека Европейского парламента, Институт китайских исследований Меркатора в Германии и Фонд Альянса демократий в Дании.
Попавшим под санкции физлицам запрещён въезд во все китайские территории, включая Гонконг. Также им запрещено вести дела с Китаем.
Китайская сторона призывает ЕС задуматься о себе, прямо признать серьёзность своей ошибки и исправить её. Он должен прекратить учить других [соблюдению] прав человека и вмешиваться в их внутренние дела. Он должен положить конец лицемерной практике двойных стандартов и прекратить идти по ложному пути. В противном случае Китай решительно отреагирует на это, — заключили в министерстве.
22 марта Европейский союз ввёл санкции против китайских властей за нарушение прав человека. Под ограничения попали четыре китайских чиновника и Бюро общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района. Они причастны к преследованию и «идеологической обработке» мусульманского населения региона. Меры против КНР были введены европейскими странами впервые за последние 30 лет.
Также под санкции ЕС попали двое представителей российских властей — заместитель главы правительства Чечни Абузайд Висмурадов и бывший глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев. Они стали фигурантами списка за преследование представителей ЛГБТ в Чечне, писал NEWS.ru.