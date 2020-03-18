https://static.news.ru/photo/d76dce64-691e-11ea-93ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: scully/imageBROKER.com/Global Look Press

Препарат против новых штаммов гриппа «Фавипиравир» эффективен в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 18 марта сообщил представитель Министерства науки и технологий Китая Чжан Синьминь.

По его словам, лекарство производства японской компании Fujifilm Toyama Chemical уже продемонстрировал свою эффективность в лечении COVID-19. Синьминь подчеркнул, что клинические испытания с участием более 340 пациентов провели медицинские специалисты в Ухане и Шэньчжэне. Больные, заявил представитель министерства, принимавшие «Фавипиравир», шли на поправку через четыре дня. А те, кто не получал препарат, вылечивались только через 11 дней.

Также Синьминь заявил, что лекарство обладает высоким уровнем безопасности. С помощью «Фавипиравира» состояние лёгких улучшилось у 91% заражённых.

Компания-производитель препарата в настоящий момент не прокомментировала заявление китайских властей, однако источник в Министерстве здравоохранения Японии считает, что лекарство не так эффективно при лечении людей с более тяжелыми симптомами, передаёт The Guardian.

По состоянию на 18 марта, в мире более 204 тысяч заразились коронавирусом, 8,1 тысячи умерли, более 82 тысячи выздоровели.

В России – 147 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявили 33 новых случая, из них 31 – в Москве. Выписаны по выздоровлению пять человек. Более 122 тыс. проведено исследований на коронавирус.

Как ранее писал NEWS.ru, вакцинация от гриппа не может защитить человека от коронавирусной инфекции. Об этом заявила сотрудник кафедры инфекционных болезней РУДН Светлана Попова.

По её словам, по теме коронавируса распространяется много фейковых новостей.