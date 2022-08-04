Китай может пересмотреть отношение к диалогу со странами «Большой семерки» Представитель МИД КНР Хуа: Китай может пересмотреть отношение к диалога со странами G7

Фото: MARK R. CRISTINO/EPA/TASS

Хуа Чуньин

Позиция лидеров стран G7 по ситуации вокруг Тайваня является ошибочной, Китай может пересмотреть свое отношение к диалогу с этими странами, такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Она подчеркнула, что сейчас в мире множество проблем, включая пандемию COVID-19, ситуацию на Украине и энергетические и продовольственные проблемы и для их решения необходимо лучшее сотрудничество между Китаем и G7, однако если позиция Пекина не будет учтена, то это негативно скажется на диалоге, передает РИА Новости.

Если они (страны G7 — NEWS.ru) не изменят своей ошибочной позиции по тайваньскому вопросу, то нам придется пересмотреть значение диалога, — заявила представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Накануне власти Китая отменили запланированную встречу глав МИД КНР и Японии вследствие заявления лидеров стран G7 по ситуации на Тайване. Чуньин заявила, что обвинения в сторону Китая безосновательны, а Япония, страны G7 и Евросоюз выдают черное за белое.

Вечером 2 августа Народно-освободительная армия Китая приступила к маневрам вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолетов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива. Пролет авиации связали с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.