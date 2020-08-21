Киргизия открыла границы для граждан России

https://static.news.ru/photo/7c01f0cc-e3ae-11ea-ac17-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Киргизии составил список стран, граждане которых могут въехать в страну. В перечень попала и Россия.

Так, в список включены государства, где наблюдается значительное снижение случаев коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической обстановки. В частности, речь идёт о Грузии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Туркменистане, а также других европейских и азиатских государствах, сообщает RT.

Россия с 1 августа 2020 года возобновила авиасообщение с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Решение о закрытии границ и запрета на перелёты было принято в связи с пандемией коронавируса.

Как ранее информировал NEWS.ru, в Росавиации сообщили, что с 20 августа российские и зарубежные авиакомпании могут возобновить международные полёты из Казани, Калининграда и Новосибирска.