Киргизия открыла границы для граждан России

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Киргизии составил список стран, граждане которых могут въехать в страну. В перечень попала и Россия.
Так, в список включены государства, где наблюдается значительное снижение случаев коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической обстановки. В частности, речь идёт о Грузии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Туркменистане, а также других европейских и азиатских государствах,
Россия с 1 августа 2020 года возобновила авиасообщение с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Решение о закрытии границ и запрета на перелёты было принято в связи с пандемией коронавируса.
Как ранее информировал NEWS.ru, в Росавиации сообщили, что с 20 августа российские и зарубежные авиакомпании могут возобновить международные полёты из Казани, Калининграда и Новосибирска.
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