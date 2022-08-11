Ким Чен Ын заявил, что в КНДР победили коронавирус Yonhap: Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР

Фото: Geovien So/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в в республике победили коронавирус. Сделал он это торжественно, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

[Ким Чен Ын] торжественно объявил о победе в чрезвычайно экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса, — отмечается в сообщении.

О «внезапно» возникшей в КНДР чрезвычайной ситуации из-за коронавируса стало известно в мае 2022 года со слов Ким Чен Ына. Он тогда дал поручение правительству идеально вести работу по остановке распространения смертоносной инфекции на всех уровнях. Лидер Северной Кореи обещал и победу над вирусом.

Ранее стало известно, что вирусолог Анатолий Альтштейн заявил: штамм «омикрон» может стать последним штаммом коронавируса. По словам эксперта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может объявить об окончании пандемии COVID в конце этого — начале следующего года. Он отметил, что вирус не исчезнет, но станет значительно слабее.